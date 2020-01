Kotimaa

Myrsky iskee Suomeen iltapäivällä

yltyy iltapäivällä myrskylukemiin monilla merialueilla, varoittaa Ilmatieteen laitos.Myrskyvaroitus on annettu koko illaksi Pohjois-Itämerelle, Saaristomerelle, Selkämeren pohjoisosaan, Merenkurkkuun sekä Perämeren eteläosaan.Kovasta tuulesta varoitetaan kaikilla muillakin merialueilla.Lounaistuuli on voimakasta myös Satakunnassa, Uudellamaalla sekä isossa osassa Pohjanmaata. Maa-alueilla tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa.