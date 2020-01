Kotimaa

Myrsky iskee Suomeen iltapäivällä

Tuuli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämpötila

yltyy iltapäivällä myrskylukemiin monilla merialueilla, varoittaa Ilmatieteen laitos.Myrskyvaroitus on annettu koko illaksi Pohjois-Itämerelle, Saaristomerelle, Selkämeren pohjoisosaan, Merenkurkkuun sekä Perämeren eteläosaan.Kovasta tuulesta varoitetaan kaikilla muillakin merialueilla. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kovaa aallokkoa, jossa aallonkorkeus voi ylittää neljä metriä.Lounaistuuli on voimakasta Satakunnassa, Uudellamaalla sekä isossa osassa Pohjanmaata. Maa-alueilla tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa.kohoaa vähitellen plussan puolelle suuressa osassa maata.Lännessä sää pilvistyy päivän aikana, iltapäivällä sataa lunta tai räntää, ja myöhemmin voi tulla myös vettä.Maan itäosassa ollaan päivällä vielä pikkupakkasella, mutta yöllä jo hieman plussan puolella. Illalla sataa lunta tai räntää, alueen eteläosassa myöhemmin myös vettä.Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä ja illalla voi tulla lumisadetta, yöllä lounaassa myös vesisadetta.