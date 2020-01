Kotimaa

Venäläisten viisumihakemukset Suomeen kasvoivat viime vuonna lähes viidenneksen

Venäläisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkonsulaatti