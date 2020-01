Kotimaa

Mies loukkaantui vakavasti ja koira kuoli henkilöautojen nokkakolarissa Eurajoella

loukkaantui vakavasti kahden henkilöauton nokkakolarissa sunnuntaina Eurajoella Satakunnassa.Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa loukkaantui alle nelikymppinen mies, joka oli toisen auton kuljettaja. Hänen lisäkseen autossa oli koira, joka kuoli törmäyksessä. Miestä lähdettiin kuljettamaan jatkohoitoon helikopterilla.autossa oli onnettomuushetkellä kaksi aikuista ja yksi lapsi, mutta he selvisivät törmäyksestä tiettävästi ilman vakavampia vammoja.Onnettomuus sattui kello kahden jälkeen iltapäivällä Sydänmaantiellä. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikalla on tiessä mutka ja tie on ollut paikoin jäässä ja liukas.