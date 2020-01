Kotimaa

Suomi asetti joukkoja Naton nopean toiminnan valmiuteen: mukana miinantorjunta-alus ja rannikkojääkäri­yksikkö

Suomi

Käytännössä

on asettanut Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksen ja Uudenmaan prikaatin rannikkojääkäriyksikön täksi vuodeksi sotilasliitto Naton NRF:n (Nato Response Force) täydentävän toiminnan joukkopooliin.Naton kumppanimaana Suomen asettamia joukkoja kuvataan luonteeltaan NRF:n eli nopean toiminnan joukkojen joukkopoolia täydentäviksi. Mahdolliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta Suomi päättää aina erikseen.Naton nopean toiminnan joukot ovat korkeassa valmiudessa olevia joukkoja, joita Nato voi käyttää operaatioissaan.Merivoimien Katanpää-luokka voi osallistua NRF:n joukkopooliin, koska se läpäisi Naton yhteensä 1,5 vuotta kestäneen arvioinnin runsas vuosi sitten.Suomi varautuu asettamaan miinantorjunta-aluksen ja rannikkojääkärit operaatioon 60 päivän sisällä poliittisesta päätöksestä.Valmiusvuoden aikana yksi Merivoimien kolmesta Katanpää-luokan aluksista on vuorollaan valmiudessa.Puolustusvoimien mukaan osallistumisen tavoitteena on ”kehittää Merivoimien suorituskykyä, yhteensopivuutta sekä valmiutta asettaa yksiköitä merelliseen kriisinhallintaoperaatioon”.Suomalaiset harjoittelevat kansainvälisissä harjoituksissa kevään ja syksyn ajan. Miinantorjunta-aluksilla osallistutaan Naton merellisen miinantorjuntaosaston harjoituksiin.Suomalaisalus on mukana muun muassa perinteisissä Baltops20- ja Noco20-harjoituksissa. Rannikkojääkärit osallistuvat Ruotsin suureen Aurora 2020 -pääsotaharjoitukseen.