Raportti: Suomalaisten asenteissa on selvä ero kannabiksen ja muiden huumeiden välillä

ovat tulleet entistä tutummiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaina julkaistu raportti.Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet -selvitys kertoo, että huumeiden käyttö on yleistynyt merkittävässä määrin miltei kaikilla osoittimilla vuosina 1992–2018.Samalla on kasvanut niiden ihmisten osuus, joille on joskus tarjottu huumeita. Esimerkiksi vuonna 2018 yli puolet alle 35-vuotiaista ilmoitti THL:n kyselyssä tuntevansa jonkun huumeidenkäyttäjän.”Lisääntynyt huumetietoisuus ja henkilökohtaiset kontaktit ovat karsineet huumeita kohtaan tunnettuja pelkoja, mikä puolestaan on johtanut asenteiden ja mielipiteiden lieventymiseen”, sanotaan raportissa.Raportti perustuu vuodesta 1992 alkaen tehtyihin kyselyihin, jotka on toistettu neljän vuoden välein. Viimeisin kysely on tehty vuonna 2018.kerrotaan, että kahdessa vuosikymmenessä suomalaisten huumeiden käyttö on yleistynyt, ja käyttöön on tullut joukko uusia aineita.Eniten on yleistynyt kannabiksen kokeilu ja käyttö. Siitä on viime vuosina tullut suosittua erityisesti 25–34-vuotiaiden miesten keskuudessa. Heistä lähes puolet ilmoitti vuonna 2018 tehdyssä kyselyssä kokeilleensa kannabista ainakin kerran elämässään.Raportissa arvioidaan, että yksi syy kannabiksen yleistymiseen saattaa olla sen kotikasvatuksen lisääntyminen. Myös kannabikseen liittyvä julkinen keskustelu ja sen käyttöä Pohjois-Amerikassa koskevien politiikkamuutosten arvellaan lisänneen kiinnostusta kannabiskokeiluihin.Muidenkin huumausaineiden käyttö on yleistynyt mutta jäänyt huomattavasti alhaisemmalle tasolle kuin kannabiksen. Amfetamiinin ja ekstaasin kokeilu on yleistynyt 2010-luvulla ja kokaiinin vuoden 2014 jälkeen.Näitä stimulantteja oli kokeillut vuoden 2018 kyselyn mukaan 3–5 prosenttia koko väestöstä. Esimerkiksi kannabiksen kohdalla luku on 24 prosenttia.asenteissa ja mielipiteissä on selvä ero kannabiksen ja muiden huumeiden välillä.”Riskikäsitykset ovat lieventyneet lähinnä kannabiksen osalta mutta pysytelleet hyvinkin kriittisinä muiden aineiden kohdalla”, tulkitaan raportissa.”Riskikäsitysten lieventymisen lisäksi kannabiksen rangaistavuutta ja laillistamista koskevat asenteet ovat muutoksessa.”Raportin mukaan yhä useampi suomalainen onkin sitä mieltä, että kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista ja että sitä pitäisi pystyä hankkimaan laillisesti ainakin lääkekäyttöön.