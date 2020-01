Kotimaa

Huppu päässä oikeussaliin Tampereella tullut poliisiopettaja sai syytteet naisopiskelijoiden hyväksikäytöstä

Poliisiammattikorkeakoulussa toiminut ylikonstaapeli sai tiistaina syytteet seksuaalisista hyväksikäytöistä, seksuaalisesta ahdistelusta sekä virkavelvollisuuden rikkomisista Pirkanmaan käräjäoikeudessa.Poliisimies saapui oikeussaliin hupparin huppu päässään ja lehtiöllä kasvojaan kameroilta suojaten.Syytteet koskevat esimerkiksi pakaroiden ja rintojen koskettelua opetustilanteissa mutta myös vapaa-ajalla. Teot kohdistuivat pääosin opiskelijoihin, mutta myös toiseen koulun opettajaan. Yhdessä tapauksessa kyse oli esimerkiksi opiskelijan vartalon sivelystä aseenkäyttöharjoituksessa.Syyttäjän mukaan mies on kokenut poliisimies, joka on tuntenut virkaansa koskevat säädökset. Teot ajoittuvat yli kolmen vuoden ajalle. Hän on 25 vuotta vanhempi kuin suurin osa asianomistajista, jotka ovat pääosin nuoria naisia. Kukaan naisista ei ollut antanut suostumusta teoille, vaan ne tapahtuivat yllättäen.Opetustilanteessa tapahtunut teko lisää teon moitittavuutta, syyttäjä linjasi.on seitsemän asianomistajaa. He olisivat halunneet käsittelyn salaiseksi, mutta oikeus ei suostunut. Moni heistä hakee tuhannen euron kärsimyskorvausta.Ylikonstaapeli on työskennellyt voimankäytön opettajana. Hän kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Hän on ollut virasta pidätettynä koko esitutkinnan ajan ja on edelleen virasta pidätettynä.Hänen puolustuksensa mukaan kyse oli vähäisistä teoista, jossa ei ole käytetty hyväksi asemaa opettajana eikä ketään ole alistettu mihinkään. Esimerkiksi yhdessä opetustilanteessa oli kyse siitä, että mies näytti mallia, miten turvallisuustarkastus suoritetaan. Samoin hän kiisti tekojen tahallisuuden.Puolustus kertoi, että kyse oli opetustilanteessa, jossa pitää ottaa kontaktia. Puolustuksen mukaan miehellä on ollut läheiset kontaktit opiskelijoiden kanssa ja hän ollut pidetty opettaja. Hän on tukenut oppilaita vielä erikseen opetuksen ulkopuolellakin, jotta nämä pääsevät poliisin urallaan eteenpäin, puolustus lisäsi.Hänelle ei ole selvinnyt, miten prosessi häntä kohtaan lähti liikkeelle ja yllättyi, kun hänet pidätettiin virastaan.Yksi vain todistajana kuultu ruotsalainen nainen kertoi, että aseenkäyttöharjoituksessa mies siveli häntä niskasta ja pitkin selkää. Hän koki tilanteen seksuaalisena tekona eikä ollut koskaan nähnyt opettajan käyttäytyvän niin. Hän oletti, että suomalaisopiskelijat kokivat sellaisen aivan tavallisena.Hän myös kertoi muiden kurssin opiskelijoiden todenneen, että hän pääsi tilanteessa vähällä. Nainen osallistui kurssin harjoitukseen, jossa oli muitakin pohjoismaalaisia osallistujia.Yksi naisopiskelija taas kertoi tilanteesta kurssin juhlilla, jossa mies läpsäytti häntä pakaroille, kun nainen käveli miehen ohi. Nainen kertoi, ettei uskaltanut sanoa miehelle teon olleen väärä, koska mies oli opettaja. Hän koki tilanteen alentavana ja sellaisena, että mies halusi näyttää vieressä olleille miesopiskelijoille valtaansa.Nainen kertoi myös, että harjoituksessa mies tunnusteli matolla selällään olleen toisen naisen rinnat kauttaaltaan, kun harjoituksen aiheena oli henkilötarkastus. Normaalitilanteessa nainen olisi tehnyt tällaisen tarkastuksen toiselle naiselle.