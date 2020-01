Kotimaa

HS:n artikkelikommenttien moderointi siirtyi STT:n hoidettavaksi

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanoma Media Finland omistaa Helsingin Sanomat ja on myös STT-Lehtikuvan suurin omistaja.

Sanomien artikkelikommenttien moderointi, eli kommenttien läpikäynti ja hyväksyminen on tänään tiistaina siirtynyt Suomen tietotoimiston STT:n hoidettavaksi.Aiemmin moderointia on hoitanut ruotsalainen Interaktiv säkerhet -yritys ja sen palkkalistoilla olevat moderaattorit. Nyt moderaattoreina toimivat STT:n omat työntekijät.HS:n artikkeleiden alla olevat kommentit luetaan ennen niiden julkaisua. Moderaattoreiden tehtävänä on pitää huolta, että julkaistavat kommentit ovat HS:n moderointiohjeen mukaisia.Muutos tuo moderaattorit Suomeen, ja sen toivotaan parantavan osaltaan moderoinnin tarkkuutta ja nopeutta.