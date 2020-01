Kotimaa

Pelko tuhkarokosta herätti pohjalaiset, ja rokotteita on käyty jopa hakemassa itse

Tuhkarokkoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ihmisiltä unohtuu, kuinka vakava tauti tuhkarokko on.”

Maan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten

”Influenssakin on lähtenyt leviämään usein Lapista, jossa ulkomaiset turistit tuovat mukanaan infektioita.”