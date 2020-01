Suomalainen menee lääkäriin vasta, kun kipu on sietämätöntä, ja se on usein liian myöhään – Huomioi nämä asiat, jos haaveilet pitkästä terveestä elämästä Suomalaiset ovat kehnoja pitämään terveydestään huolta. Esimerkiksi ruotsalaisvanhuksilla on kaksi kertaa enemmän hampaita suussaan kuin suomalaisvanhuksilla. HS kokosi eri ikäisille terveelliseen elämän vinkkilistan.