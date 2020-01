Kotimaa

Utsjoella rikottiin talven pakkasennätys, etelärannikolla pysyttiin plussan puolella

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy