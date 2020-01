Kotimaa

Vegaaniruuan saaminen päivä­kodeissa vaihtelee: Helsingissä riittää ”rasti ruutuun”, Tampereella vaaditaan lää

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkaupungin päiväkodeissa 150 vegaanilasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Usein kyse eettisestä vakaumuksesta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulussa kasvisruokaan kuuluu maitoa ja kananmunaa

Keneltä ruokavaliosta tulisi kysyä?

Vegaaniruokavalioon liittyy ravitsemusriskejä

Vanhempien täytyy huomioida ravintolisät