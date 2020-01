Kotimaa

Korkein hallinto-oikeus kielsi hakkuut Oulujärven luonnonmetsissä

Korkein hallinto-oikeus

Metsäkiista

KHO

Metsähallitus

(KHO) on kieltänyt Metsähallituksen suunnittelemat hakkuut Oulujärven saarilla ja ranta-alueilla. KHO:n mukaan metsänhakkuut voivat heikentää Natura-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.Metsähallitus suunnitteli hakkuita Oulujärven retkeilyalueen saarille Kaarresaloon ja Kuostonsaareen. Ne ovat merkittäviä luonnonmetsien suojelukohteita Natura 2000 -luonnonsuojelualueiden verkostossa.Hakkuusuunnitelmasta valittivat Suomen luonnonsuojeluliiton Paltamon yhdistys ja Kainuun lintutieteellinen yhdistys. Ympäristöjärjestöjen mukaan hakkuut pilaisivat arvokkaita vanhoja metsiä laajasti.kärjistyi syksyllä 2017, kun Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus päätti sallia hakkuut, jotka olisivat kohdistuneet Oulujärven saaret ja ranta-alueet -nimiselle Natura-alueelle.Ely-keskus katsoi, etteivät hakkuut heikentäisi olennaisesti Natura-alueen perusteena olevia luontotyyppejä.Metsähallitus puolestaan on korostanut Naturan toteutumisen turvaamista. Hakkuut olisi kohdistettu saarten keskiosiin alueiden erityispiirteet huomioon ottaen.kumosi nyt päätöksellään sekä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset.KHO:n mukaan Metsähallituksen Natura-alueelle Oulujärven saariin ja ranta-alueelle suunnittelemat metsänhakkuut vaikuttavat merkittävästi alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin.Asia palautetaan ely-keskukselle hakkuiden kieltämiseksi, kunnes asianmukainen Natura-arviointi alueella on suoritettu.on suunnitellut hakkuita yli 200 hehtaarin alueelle. Hakkuut kattaisivat noin puolet Kaarresalon ja Kuostonsaaren Natura-alueeseen sisältyvästä maapinta-alasta.Saarten pinta-alaan nähden suunnitellut metsänhakkuut kattavat siten laajoja alueita erityisesti metsäisten luontotyyppien suojelemiseksi perustetulla Natura-alueella, oikeus huomauttaa päätöksessään.”Tämän voidaan jo lähtökohtaisesti katsoa merkitsevän, että on todennäköistä, että alueeseen vaikutetaan merkittävästi ja Natura-arviointi on näin ollen tehtävä”, KHO toteaa.