Yksittäisen terroristin rahoittaminen on tulossa rangaistavaksi

on valmistellut terrorismin rahoittamisen kieltävään lainsäädäntöön tiukennuksia ja laajennuksia. Nyt valmistuneen lakiluonnoksen mukaan uutena rikoksena säädettäisiin rangaistavaksi yksittäisen terroristin rahoittaminen.Myös rahoittamisrikoksia koskeva rangaistusasteikko on kiristymässä.Oikeusministeriön mukaan lakihanke ei liity vuodenvaihteessa käytyyn julkiseen keskusteluun terrorismilainsäädännön mahdollisesta tiukentamisesta.Uudistuksen tarkoituksena on täydentää terrorismilainsäädäntöä kansainvälisten suositusten toteuttamiseksi sekä varmistaa siten, että terrorismin ja sen toteuttajien rahoittaminen on säädetty rangaistavaksi kattavasti.Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force) on katsonut, että Suomen lainsäädäntö on puutteellinen yksittäisen terroristin rahoittamisen osalta. Myös YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisen komitean sihteeristö on ollut tätä mieltä.Suomi on aiemmin katsonut, että yksittäisen terroristin rahoittaminen on jo rangaistavaa nykyisen lainsäädännön perusteella kansainvälisten velvoitteiden edellyttämällä tavalla.Nykyinen lainsäädäntö kieltää omina rikoksinaan terroristisen rikoksen ja terroristiryhmän rahoittamisen.Oikeusministeriö kuitenkin käynnisti lakihankkeen asian varmistamiseksi.esitysluonnoksen mukaan yksittäisen terroristin rahoittamisesta seuraisi vähintään neljän kuukauden ja enintään kuuden vuoden vankeusrangaistus.Samalla on määrä kiristää terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikko samalle tasolle. Nykyisin siitä voidaan tuomita sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta.Lakiluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Se päättyy maaliskuun alkupuolella.