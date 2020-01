Kotimaa

Miesjoukko heitti polttopulloja kohti turvapaikanhakijoita Oulussa – Soldiers of Odiniin kuulunut sai syytteen

Soldiers of Odiniin kuulunut 36-vuotias mies on saanut syytteen Oulun polttopulloiskusta.Syyttäjän mukaan mies heitti kolmen muun miehen kanssa polttopulloja kohti turvapaikanhakijoiden mielenosoitustelttaa Oulun kauppatorilla aamuyöllä huhtikuussa 2017. Pulloja ei ollut sytytetty.Pullot rikkoutuivat niin, että bensiiniä roiskui telttakankaaseen sekä yhden henkilön vaatteisiin. Yksi pullo rikkoutui lähellä nuotiota, joka oli teltan edessä.tiedotteen mukaan mies on tunnustanut syyllisyytensä iskuun. Kolmen muun hyökkääjän henkilöllisyydet eivät selvinneet poliisin esitutkinnassa.Poliisi tiedotti vuonna 2017, että iskusta epäilty mies on kertonut kuuluvansa Soldiers of Odiniin. Hän on sanonut toimineensa ilman järjestönsä ”taustatukea” ja selitti tekoa ”turhaumalla”.Poliisin mukaan miehen käyttämistä tiloista löytyi myös kaksi pötköä dynamiittia.Syyttäjä vaatii tulevassa oikeudenkäynnissä miehelle rangaistusta vaaran aiheuttamisesta ja räjähderikoksesta. Räjähderikoksesta on syytteessä myös toinen, 23-vuotias mies.Syytteet käsitellään myöhemmin Oulun käräjäoikeudessa.