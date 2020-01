Kotimaa

Suomen syntyvyys sukelsi 1800-luvun nälkävuosien tasolle – suomalaisten hedelmällisyys historiallisen matala

Suomessa

syntyneiden lasten määrä sukelsi vuonna 2019 poikkeuksellisen matalaksi. Suomessa syntyi Tilastokeskuksen joulukuun ennakkotilaston mukaan 45 597 lasta. Määrä on 1 980 lasta pienempi kuin vuonna 2018.Suomessa syntyi edellisen kerran näin vähän vauvoja nälkävuosien aikaan vuonna 1868 ja 1830-luvun lopulla. Suomessa asui 1860-luvulla hieman yli 1,7 miljoonaa asukasta. Joulukuun lopussa Suomen väkiluku oli 5 527 573. Vauvojen osuus suomalaisista oli edellisen ”vauvakadon” aikaan 1860-luvun lopussa noin 2,7 prosenttia, nyt noin 0,8 prosenttia.absoluuttisen määrän ohella myös Suomen kokonaishedelmällisyysluku oli viime vuonna koko mittaushistorian matalin. Kokonais­hedelmällisyysluku on syntyvyyden mittari. Se kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.Viime vuonna kyseinen luku oli Suomessa 1,35. Vielä vuosikymmenen alussa lukema oli 1,87. Kokonais­hedelmällisyysluku on siis pienentynyt jyrkästi tämän vuosikymmenen aikana.kuoli viime vuonna 53 559 ihmistä, 968 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syntyneitä oli 7 962 vähemmän kuin kuolleita.Uutinen päivittyy.