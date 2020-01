Kotimaa

Jyväskylässä yli sata ihmistä sairastunut vatsatautiin, epidemian uskotaan alkaneen liikuntakeskuksesta

kaupungin elintarvikevalvonta selvittää vatsatautiepidemiaa, joka sai todennäköisesti alkunsa paikallisesta liikuntakeskuksesta. Tämänhetkisen tiedon mukaan sairastuneita on yli sata.Sairastuneilla on ollut pääsääntöisesti oksentelua, ripulia, pahoinvointia ja mahakipua. Taudin kesto vaikuttaa viranomaisen mukaan rajoittuneen noin vuorokauden mittaiseksi.Elintarvikevalvonnan mukaan sairastuneet ovat liikuntakeskus Buugissa viime lauantaina olleita ihmisiä. Joukossa on lasten jääkiekkoturnaukseen osallistuneita pelaajia, toimihenkilöitä, vanhempia sekä naisten salibandyjoukkueen jäseniä.Joukkueille oli järjestetty ruokailu, jonka antimet oli valmistettu liikuntakeskuksen ravintolassa. Ruokaa ei ollut enää jäljellä näytteenottoa varten, mutta osalta sairastuneilta on pyydetty ulostenäytettä.tehtiin tarkastuskäynti tiistaina, jolloin tilojen ja välineiden puhtautta ja elintarvikkeiden käsittelyä käytiin läpi. Tämän jälkeen tilat pestiin ja desinfioitiin viranomaisten ohjeiden mukaisesti.Elintarvikevalvonta sanoo, että epidemian syy on epäselvä. Kyseessä voi olla norovirus, joka on levinnyt ihmisestä toiseen tai liikuntakeskuksen pinnoista. Elintarvikkeesta lähtöisin olevaa epidemiaa ei kuitenkaan voida toistaiseksi sulkea pois.