Vihreiden kuntapoliitikko väläyttää seksituntia keskelle työpäivää – ”Tällaisista ei ole olemassa tutkimustietoa”, sanoo tutkija seksitauoista

Kotimaa

Vihreiden kuntapoliitikko väläyttää seksituntia keskelle työpäivää – ”Tällaisista ei ole olemassa tutkimustiet

Kuormittava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työelämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elvyttävät

Nykypäivänä