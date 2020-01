Itä-Uudenmaan käräjäoikeus asetti liivijengi United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon: ”Toiminta ilmentää piittaamattomuutta lain pakottavista säädöksistä”

Kotimaa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus asetti liivijengi United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon: ”Toiminta il

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

United

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisihallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastauksessa

Holopainen