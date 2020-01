Kotimaa

Poliisiopettaja puristeli lattialla maannutta naisopiskelijaa rinnoista – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

käräjäoikeus tuomitsi perjantaina Poliisiammattikorkeakoulun voimankäytön opettajana toimineen ylikonstaapelin 80 päiväsakkoon muun muassa seksuaalisista hyväksikäytöistä. Niistä tuli maksettavaa 1 360 euroa.Kaikki syytekohdat eivät menestyneet, neljä syytettä kaatui. Mies tuomittiin kahdesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, yhdestä seksuaalisesta ahdistelusta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.Oikeus katsoi, että mies käytti hyväkseen oppilaihin nähden vastuullista opettajan asemaansa. Tämä seikka olisi puoltanut vankeusrangaistuksen määräämistä, oikeus pohti. Oikeuden mukaan miehen rikoksia on pidettävä vakavina, mutta yksittäisinä rikoksina ne eivät ole omassa rikoslajissaan erityisen vakavia. Siksi tuntuvat sakot riittivät.Mies koetti oikeudessa vedota siihen, että hän on ollut virasta pidätettynä, samoin hän vetosi mediajulkisuuteen, mutta se ei tuottanut tulosta. Oikeus katsoi, ettei ole odottamatonta, että tämänkaltaiset rikokset saattavat aiheuttaa seuraamuksia virkasuhteen osalta.”Siten virasta pidättämistä ei voida pitää sillä tavoin poikkeuksellisena tai ennakoimattomana seikkana, että se tulisi ottaa rangaistusta määrättäessä huomioon. Samoin perustein myöskään asian saama mediajulkisuus ei ole seikka, joka otettaisiin huomioon rangaistusta määrättäessä”, oikeus linjasi.tuomioon johtanutta seksuaalisen hyväksikäytön tapausta sattuivat opetustilanteissa.Yhdessä tapauksessa hän voimankäyttöharjoituksen yhteydessä otti yllättäen kiinni takaapäin naisopiskelijaa lantiosta ja teki yhdyntäliikkeitä, kun kaksi muuta opiskelijaa piti naista käsistä. Oikeus piti tekoa seksuaalisena ja uhrin asemaa alisteisena. Miehen mukaan tarkoitus oli osoittaa aina poliisipartion vaarana olevan ulkopuolisen uhan mahdollisuus.Toisessa tapauksessa hän puristeli turvatarkastuksen kohteena lattialla maannutta naista rinnoista, mitä oikeus niinikään piti seksuaalisena tekona. Mies kertoi opettaneensa rintojen alueen tarkastamista.Oikeus katsoi, että molemmissa tapauksissa oppia olisi voinut antaa toisinkin. Mies joutuu maksamaan tuhat euroa kärsimyskorvausta molemmille naisille.Sen sijaan iltajuhlien aikaisessa opiskelijan takapuolen läpsäisytapauksessa syyte kaatui, samoin kuin toisen opiskelijan takapuolen kehumistapauksessa. Mutta toisaalta tuomio tuli seksuaalisesta ahdistelussa tapauksessa, jossa mies siveli minuutteja naisopettajan reittä ja takapuolta illanistujaisissa ravintolassa ja myöhemmin hotellihuoneessa.syytettiin kaikkiaan kuudesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, yhdestä seksuaalisesta ahdistelusta sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Mies kiisti syytteet.Syyttäjän mukaan mies on kokenut poliisimies, joka on tuntenut virkaansa koskevat säädökset. Teot ajoittuivat yli kolmen vuoden ajalle. Hän on 25 vuotta vanhempi kuin suurin osa asianomistajista, jotka ovat pääosin nuoria naisia.Mies on ollut virasta pidätettynä noin vuoden.