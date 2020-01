Kotimaa

Ivalon tautiepäilyt eivät ole ”missään tapauksessa” korona­virusta

Lapin

THL

Johtava

Liisanantti

Liisanantti

Kiinan



Entä jos tartunta olisi vahvistunut koronavirukseksi? Jos potilaiden oireiden syy olisi varmistunut koronavirukseksi, terveysviranomaiset olisivat ryhtyneet selvittämään tarkkaan sairastuneiden liikkeitä ja lähipiiriä sekä muita mahdollisesti taudille altistuneita.



”Silloin selvitetään tarkasti, keiden kanssa sairastuneet ovat olleet läheisessä kontaktissa, ja etsitä nämä henkilöt”, Broas sanoi ennen tuloksen selviämistä.



Tarpeen vaatiessa koronavirustesti olisi tehty myös matkatovereille.



THL:n mukaan mahdolliset tartunnat tutkitaan ja hoidetaan Suomessa matalalla kynnyksellä.



Broas toppuutteli panikointia tapaukseen liittyen jo ennen testitulosten selviämistä. Hänen mukaansa suomalaisten ei missään nimessä tarvitse olla huolissaan.



”Tämä on normaali toimintaohje, että jos henkilöllä on Wuhan-historia parin viikon sisällä, ja heillä on hengitysinfektio-oireita, silloin otetaan näytteet ja arvioidaan, voiko olla kyseessä koronavirus”.



”Ensinnäkin nämä ohjeistukset toimivat erittäin hyvin kaikissa sairaanhoitopiireissä, eli uutta koronavirustakin ajatellen ohjeistukset ovat olleet käytettävissä kaikissa terveyskeskuksissa ja yksityisillä terveysasemilla. Meillä on myös THL:n toimesta olemassa virukseen liittyvä laboratoriodiagnostiikka.”



Onko muita tautiepäilyjä tiedossa? Ainakaan tällä hetkellä virusepäilyjä Suomessa ei tiettävästi ole.



Lapissa matkailusesonki on kiihkeimmillään, ja nyt vietettävä kiinalainen uusivuosi näkyy pohjoisessa vilkkautena.



STT:n mukaan lentokentille ei ole annettu erillisohjeita turistien tarkastuksiin.



Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine https://www.hs.fi/haku/?query=toni+k.+laine kertoi, että hänen mukaansa Inarin alueella on paljon matkailijoita, mutta asia otetaan ”nyt ihan rauhallisesti”.



”Meillä on ollut täällä nyt tavallistakin influenssaa liikkeellä”, Laine muistutti.



Ennen kuin koronavirusepäily osoittautui aiheettomaksi, Ivalon terveysaseman aulassa oli käsidesiä ja hengityssuojaimia tarjolla aiempaa näkyvämmällä paikalla. Kyltissä kehotettiin hengitystieinfektio-oireista kärsiviä käyttämään käsidesiä ja suusuojaimia.



Lisäksi vuodeosaston ovella oli kyltti, jossa kehotettiin välttämään vierailuja koronavirusepäilyjen vuoksi.



Suomalaisissa korkeakouluissakin seurataan tarkasti koronavirustilanteen kehitystä. Erityisesti ammattikorkeakouluissa on paljon yhteyksiä Kiinaan, ja Suomessa on runsaasti aasialaisia vaihto-opiskelijoita, myös wuhanilaisia.



Wuhan on esimerkiksi Vaasan ammattikorkeakoulun yksi kohde, ja Vaasassa on parhaillaankin vaihto-opiskelijoita Wuhanista.



Ammattikorkeakoulu on kutsunut neljä vaihto-opiskelijaa varotoimenpiteenä terveystarkastukseen. Opiskelijat ovat käyneet hiljattain Wuhanissa, jossa on todettu koronaviruksen aiheuttamia keuhkokuumetapauksia.



Koulun tiedotteen mukaan opiskelijaterveydenhuolto on ollut yhteydessä infektiolääkäriin, jolta saatujen ohjeiden mukaan tilannetta nyt seurataan.



Miten Suomi on varautunut virukseen? Korona­virusepäilyjä osattiin Suomessakin odottaa, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane.



”Tähän on varauduttu ja pidetty todennäköisenä, että epäilyjä tulee. Ihan senkin takia, että nyt testataan aika matalalla kynnyksellä niitä, jotka täyttävät epäilyn kriteerit”, Sane sanoi HS:lle perjantaiaamuna.



”Näitä epäilyjä varmasti tulee useampi. Monissa maissa on ollut epäilyjä, jotka sitten ovat osoittautuneet negatiivisiksi.”



Sanen mukaan Suomessa on luotu ohjeita ja laboratoriokapasiteettia, jossa pystytään tekemään tarvittavaa diagnostiikkaa. Terveydenhuoltoa on ohjeistettu, miten toimitaan.



”Mahdollisten tartuntatapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta tehokkailla torjuntatoimimilla voidaan vähentää mahdollisia joukkotartuntojen riskiä”, Sane sanoo.



Kuinka vakava virus on? Koronavirus on Suomessa tavallinen hengitystieinfektioita aiheuttava virus, joka aiheuttaa flunssaa etenkin talvikaudella. THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen https://www.hs.fi/haku/?query=taneli+puumalaisen mukaan Wuhanin viruksesta tekee poikkeuksellisen se, että se voi olla aikaisempien sars- ja mers-tautien kaltainen, eläimestä ihmiseen tarttunut virus. Se voisi aiheuttaa vakavamman taudinkuvan kuin tavallinen, flunssaa aiheuttava koronavirus.



”Mutta emme vielä tiedä, miten vakava tämä taudinkuva on. Usein epidemiatilanteessa, jos tästä nyt epidemia tulee, löydetään ensin ne kaikkein vakavimmat tautitapaukset, mutta ei lieviä tai jopa oireettomia tartuntoja. Tässä vaiheessa on liian varhaista lähteä arvioimaan”, miten vakava tämä infektio olisi.



”Maailman terveysjärjestö on alustavasti esittänyt, että tämä ei olisi yhtä vakava kuin sars aikanaan oli, mutta tiedot täydentyvät joka päivä”, Puumalainen sanoo.



Wuhanin koronavirusta vastaan ei vielä ole olemassa laajempaan käyttöön soveltuvaa rokotetta tai viruslääkehoitoa. Kehitystyötä tehdään, mutta Puumalaisen mukaan se on vasta alkuvaiheessa.



Mitä taudista maailmalla tiedetään nyt? Suurin osa tapauksista on todettu Wuhanissa, ja lisäksi Wuhaniin liittyviä tapauksia on todettu Kiinan muissa osissa kuten Pekingissä ja Guangdongissa. Kiina on eristänyt useita kaupunkeja taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Lisäksi yksittäisiä matkailuun liittyviä tapauksia on todettu pääosin Aasian maissa.







Manner-Kiinan lisäksi tautia on tavattu ainakin Thaimaassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa, Vietnamissa, Taiwanissa, Nepalissa ja Yhdysvalloissa, jossa vahvistui perjantaina ABC Newsin mukaan https://abcnews.go.com/International/us-warns-travel-chinese-province-coronavirus-death-toll/story?id=68497698&cid=clicksource_4380645_2_heads_hero_live_twopack_hed maan toinen koronavirustapaus. Torstaina myös Singapore sekä Vietnam kertoivat vahvistaneensa, että tautia on havaittu myös niissä.



Koronavirus aiheuttaa hengitystietulehduksia ja voi aiheuttaa keuhkokuumetta. Oireita ovat kuume, yskä ja hengitysvaikeudet.



Perjantaiaamuun mennessä koronavirukseen oli kiinalaisviranomaisten mukaan kuollut 26 ihmistä Hubein maakunnassa, yksi Hebein maakunnassa, joka ympäröi pääkaupunki Pekingiä ja yksi Heilonjiangin maakunnassa, joka on Kiinan pohjoisin maakunta. Vahvistettuja tartunnan saaneita on uutistoimisto Reutersin mukaan jo yli 800.



Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tapauksista suurin osa on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus.



Miten koronavirusta torjutaan Euroopan laajuisesti Euroopan mailla on tarvittavat valmiudet uuden koronaviruksen ehkäisyyn ja kontrolliin, HS:lle kerrotaan sähköpostitse Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksesta (ECDC).



Viraston tehtävänä on auttaa parantamaan Euroopan maiden kykyä torjua tartuntatauteja. EU:n alainen virasto sijaitsee Tukholmassa.



ECDC on ohjeistanut EU-maita uuden koronaviruksen tunnistamisessa ja mahdollisiin tartuntatapauksiin reagoimisessa.



”Tässä vaiheessa uskomme, että Euroopan alueella tulee todennäköisesti olemaan koronavirustapauksia. Kun se tapahtuu, tehtävämme on varmistaa, ettei virus leviä enempää”, kertoo viraston asiantuntija HS:lle sähköpostitse.



Virasto tekee yhteistyötä EU-valtioiden kanssa varmistaakseen, että kaikilla mailla on tarvittavat valmiudet mahdollisten koronatartuntojen hoitamiseksi.



Esimerkiksi sars-viruksen kohdalla 2000-luvun alussa systemaattiset infektion esto- ja kontrollitoimet todettiin tehokkaaksi.



Virasto uskoo, että kontrollitoimien lisäksi mahdollinen taudin leviäminen Euroopassa pystytään rajaamaan terveydenhuollontyöntekijöiden valppaudella.



HS-työryhmä: Anniina Rimpiläinen HS, Päivi Paulavaara HS, Minna Pölkki HS, Heli Saavalainen HS, Sara Vainio HS, Elina Pikkarainen HS, STT