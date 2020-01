Kotimaa

Iäkäs mies levitteli johtotason virkamiehestä valheellista tietoa, syytti korruptiosta ja tunkeili pihalla

Länsi-Uudenmaan

Perättömien

käräjäoikeus on tuominnut seitsemänkymppisen miehen valtiolla johtavana virkamiehenä toimineen naisen häirinnästä. Oikeuden mukaan mies levitteli naisesta valheellista tietoa muun muassa kannanotossaan, jonka hän lähetti useille medioille.Mies väitti, että nainen olisi hankkinut Kirkkonummella sijainneen vapaa-ajan asuntonsa laittomilla kaupoilla ja käyttänyt kaupanteossa hyväkseen asemaansa virkamiehenä Metsähallituksessa. Oikeuden mukaan mies valehteli.”Mies on yhtäältä väittämällä naisen osallistuneen laittomaan kiinteistönkauppaan ja toisaalta samalla esittäessään vihjailuja, että tämä olisi kaupanteossa käyttänyt epäasiallisesti hyväkseen asemaansa työnantajansa organisaatiossa ja toiminut ristiriidassa siinä noudatettavien velvoitteiden kanssa, esittänyt naisesta valheellisen tiedon ja vihjauksen”, käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.Medioiden lähestymisen lisäksi mies levitti oikeuden mukaan valheellisia tietoja Facebookissa.Oikeus katsoi, että mies syyllistyi teollaan kunnianloukkaukseen.tietojen levittelyn lisäksi mies häiriköi naista käymällä useita kertoja naisen vapaa-ajan asunnon pihalla toisen miehen kanssa. Naisen puolison mukaan mieskaksikko kuljeskeli toistuvasti pihalla aivan rakennuksen lähellä, kurkki ikkunoista ja otti valokuvia.”Vastaajat ovat tulleet asianomistajien omistaman kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen pihapiiriin ilman asianomistajien lupaa. Asiassa on myös selvitetty, että vastaajia on kehotettu poistumaan.”Oikeuden mukaan miehet syyllistyivät hallinnan loukkaukseen. Rangaistukseksi käräjäoikeus tuomitsi molemmille miehille päiväsakkoja.Mieskaksikko määrättiin maksamaan naiselle ja tämän miehelle yhteisvastuullisesti tuhannen euron korvaukset pihalla tunkeilun takia.Valheellisia tietoja levittänyt mies määrättiin lisäksi maksamaan naiselle 5 000 euron korvaukset aiheuttamastaan kärsimyksestä. Häirintä oli aiheuttanut naiselle pelkoa, ahdistusta ja johtanut terveydentilan heikkenemiseen.