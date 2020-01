Psykoanalyytikot pyrkivät vuosikymmeniä muuttamaan homoja heteroiksi, ja nyt psykologi Gustaf Molander vaatii julkista anteeksipyyntöä

Kotimaa

Psykoanalyytikot pyrkivät vuosikymmeniä muuttamaan homoja heteroiksi, ja nyt psykologi Gustaf Molander vaatii

Psykoanalyytikoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdistyksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Psykoanalyytikoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sukupuoli-