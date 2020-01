Päätyivätkö Urho Kekkosen käännyttämät juutalaispakolaiset natsi-Saksan kuolemanleirille? Uusi arkistolöytö tuo valoa yhteen Suomen historian synkimmistä arvoituksista

Kotimaa

”Kekkosen juutalaisten” jäljillä

Hämeenlinna. ”Minua on painanut koko ajan, että Suomen historiassa on näin paha aukko”, sanoo Pauli Riihilahti, 80. Riihilahti on tehnyt juuri arkistolöydön, joka paljastaa, että yksi itsenäisen Suomen historian häpeällisimmistä tapahtumista näyttää saaneen luultua onnellisemman lopun.