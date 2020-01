Kuusi potilasta kuoli leikkauksesta saatuun infektioon Tanskassa – leikkaus on infektioriski myös Suomessa, mutta kuolleiden määrää ei tiedä kukaan

Kotimaa

Kuusi potilasta kuoli leikkauksesta saatuun infektioon Tanskassa – leikkaus on infektioriski myös Suomessa, mu

Leikkausinfektioista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006379093.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005698826.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Lyytikäisen

Sosiaali

Potilasvahingoista

Vuonna