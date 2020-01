United Brotherhoodin toiminta kiellettiin väliajaksi, ja nyt jo jengin punamustien värien käyttö saattaa olla laitonta

Kotimaa

United Brotherhoodin toiminta kiellettiin väliajaksi, ja nyt jo jengin punamustien värien käyttö saattaa olla

mukaan jo pelkkä United Broterhoodin väriyhdistelmien käyttäminen esimerkiksi vankilassa voi nyt olla kiellettyä toimintaa. Poliisihallitus ohjeisti maanantaina poliisia siitä, miten jengin väliaikaisen toimintakiellon toteutumista tulee valvoa.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi viime viikolla United Broterhoodin ja sen alejengin väliaikaiseen toimintakieltoon. Kielto on Suomessa poikkeuksellinen. Myöhemmin oikeus käsittelee sitä, pitääkö jengit lakkauttaa kokonaan.Poliisihallituksen ohjeistus poliiseille määrittää puolestaan sitä, miten toimintakieltoa käytännössä valvotaan.Poliisihallitus listaa käytännön esimerkeiksi muun muassa jengitunnusten käyttämisen, jengin kokoontumistilojen käyttämisen ja eri sivustojen ylläpitämisen sosiaalisessa mediassa. Joissain tilanteessa jo pelkkien jengin värien käyttäminen voidaan kuitenkin Poliisihallituksen mukaan tulkita vaikutusvallan ilmaisemisena tai painostuksena.mukaan asiayhteydestä riippuen punamustan väriyhdistelmän käyttäminen voidaan tulkita laittoman yhdistystoiminnan harjoittamiseksi samoin perustein kuin varsinaisten tunnusten käyttö.”Esimerkkinä tästä voidaan mainita väriyhdistelmän käyttäminen vankilassa tai vaikka sellaisen rikoksen tekemisen tai sillä uhkaamisen yhteydessä, jossa väriyhdistelmän käyttäminen voidaan tulkita painostus- tai tehostuskeinoksi”, Poliisihallitus linjaa.”Poliisihallitus katsoo, että United Brotherhoodin ja Bad Unionin tunnuksien tai niiden muunnelmien käyttäminen erityisesti yleisillä paikoilla voidaan katsoa sellaiseksi yhdistysten edustamiseksi tai sen puolesta toimimiseksi, jossa on lähtökohtaisesti syytä epäillä laittoman yhdistystoiminnan harjoittamista. Edellä mainittu koskee myös United Brotherhoodin muodostaneiden Rogues Gallery (RG), Natural Born Killers (NBK) ja Me olemme rikollisten eliittiä (M.O.R.E) -jengitunnuksia”, Poliisihallitus linjaa.(Uutinen päivittyy)