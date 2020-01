Kotimaa

Suomen korkeakoulut houkuttelevat ulkomaalaisia – koulujen vieraskielisiin ohjelmiin ennätysmäärä hakijoita

20 000 hakijaa haki korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopistoon. Kyseessä on ennätysmäärä hakijoita: noin 8 000 enemmän kuin viime kevään vastaavassa haussa.Taideyliopistoon haki noin 3 700 ja vieraskielisiin koulutuksiin vajaat 17 000 hakijaa. Hakijoista noin 12 000 oli muita kuin Suomen kansalaisia.Hakuintoon on voinut osaltaan vaikuttaa se, että korkeakouluihin hakeminen uudistuu tänä keväänä. Toisaalta aloituspaikkoja oli tarjolla enemmän.Haettavana oli noin 4 700 aloituspaikkaa noin 260:ssa koulutuksessa. Viime vuonna tarjolla oli noin 2 300 aloituspaikkaa 170:ssa koulutuksessa.Aloituspaikoista reilu kaksi kolmasosaa on ammattikorkeakouluissa ja loput yliopistoissa.eniten hakijoita houkuttelivat kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet, taiteet ja kulttuurialat sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenne.Kovin kilpailu aloituspaikoista käydään kuitenkin taiteissa ja kulttuurialoilla, joissa yhtä aloituspaikkaa kohden haki viisitoista hakijaa.Yhteiskunnallisilla aloilla oli kahdeksan, terveys- ja hyvinvointialoilla liki kuusi hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti.Vähiten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin on humanistisilla aloilla ja kasvatusaloilla.ensimmäisen yhteishaun valintojen tuloksia julkaistaan helmikuun lopusta alkaen. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 5. kesäkuuta.Valintojen tilannetta voi seurata Oma opintopolku -palvelussa. Opiskelijaksi hyväksytyt saavat automaattisesti tiedon valinnasta sähköpostilla.järjestetään tänä vuonna kolme yhteishakua, joista vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopistoon haettiin nyt ensimmäistä kertaa omalla yhteishaulla.Kevään toinen yhteishaku on maaliskuun lopulla. Tuolloin haetaan korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin ja yli puolet opiskelupaikoista täytetään ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella.