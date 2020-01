Kotimaa

Suomen kylmimmän ja lämpimimmän paikan lämpötilaero repesi yli 40 asteeseen

Suomessa

oli aamuyöllä yli 40 asteen lämpötilaero kylmimmän ja lämpimimmän paikan välillä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Pakkanen kiristyi Sodankylän Lokassa 38,3 asteeseen, kun taas Paraisten Utössä mitattiin 4,4 lämpöastetta.Vieläkin suurempia lämpöeroja on Suomessa mitattu. Joka talvi ei Ilmatieteen laitoksen mukaan 40 asteen eroja saman päivän lämmössä kuitenkaan mitata.Tämän talven pakkasennätykseksi kirjattiin eilisiltana 38,8 astetta Utsjoen Kevojärvellä.Pohjois-Lapin sää jatkuu tänään päivälläkin niin kylmänä, että alueelle on annettu pakkasvaroitus. Ajokeli on huono laajasti muualla Manner-Suomessa.