Poliisi tutkii murhaa Tampereella, verta vuotanut epäilty pakeni maastoon

poliisi tutkii murhana henkirikosta, joka tapahtui Tampereella tiistaiaamuna.Uhri on keski-ikäinen mies, joka löydettiin kuolleena asunnostaan Vasaratieltä. Rikoksesta epäilty pakeni paikalta maastoon. Poliisin mukaan hän on loukkaantunut ja vuotanut verta.Murhasta epäiltynä etsitään nuorehkoa miestä, joka saattaa poliisin mukaan olla vaarallinen.Rikos tapahtui tiistaiaamuna kello 6–7.30, poliisi kertoo tiedotteessaan.tuntomerkkien mukaan mies on noin 175 senttiä pitkä, hoikka tai normaalivartaloinen ja parraton.Hänellä oli pihassa päässään tumma pipo, jonka alareuna oli taitettu kaksinkerroin. Hän on saattanut poistua paikalta ilman pipoa.Miehen mustavalkoisessa takissa on mahdollisesti jonkinlaista E-kirjaimella alkavaa tekstiä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Jalassa hänellä oli ulkoiluhousut ja mahdollisesti varsikengät.Epäillyn jälkiä on seurattu osin polkuja pitkin Leipakantielle, Turtolankadun sillalle, Pyhäjärventien yli ja edelleen etelään Pyykkiojankadun suuntaan.Poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä joko puhelinnumeroon 050 399 8024 tai sähköpostiosoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi.