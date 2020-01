Juutalaisvastaisuus lisääntyy Suomessa, sanoo tutkija – ”Aika huomattavalla osalla suomalaisista on antisemitistisiä näkemyksiä”

Kotimaa

Juutalaisvastaisuus lisääntyy Suomessa, sanoo tutkija – ”Aika huomattavalla osalla suomalaisista on antisemiti

Ensin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

27 vuotta

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006386240.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006387120.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalisen

Kun