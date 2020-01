Puolet suomalaisten keuhkosyövistä diagnosoidaan silloin, kun syöpä on jo parantumaton, kertoo lääkejätin tietokanta – Pitäisikö Suomessa aloittaa keuhkosyövän seulonnat?

Kotimaa

sairastavat saavat diagnoosinsa liian myöhään, kertoo lääkeyhtiö MSD:n kokoama tietokanta.Tietokantaan sisältyy keuhkosyöpää sairastavien hoitotietoja vuosilta 2014–2018. Yliopistosairaaloista kerätyistä tiedoista ilmenee, että noin puolet saivat diagnoosinsa vasta kun syöpä oli edennyt pahimmalle levinneisyysasteelleen. Käytännössä keuhkosyöpä on tällöin parantumaton, ja se on joko levinnyt laajalle tai synnyttänyt etäpesäkkeitä.Noin 16 prosenttia keuhkosyöpäpotilaista sai tietokannan mukaan diagnoosinsa sairauden varhaisimmalla levinneisyysasteella.”Yleensä keuhkosyöpä diagnostisoidaan aika myöhäisessä vaiheessa maasta riippumatta. Voi olla, että Suomessa päästään vähän myöhemmin liikenteeseen, mutta hyvää vertailutietoa siitä ei ole”, syöpätautien erikoislääkäri ja Pohjoisen Syöpäkeskuksen johtaja Jussi Koivunen https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+koivunen Oulun yliopistollisesta sairaalasta sanoo.Keuhkosyövän luonne on Koivusen mukaan sellainen, että sairaus oireilee tyypillisesti vasta silloin, kun se on jo edennyt pitkälle. Monet oireista ovat epämääräisiä ja tupakoitsijoilla muutenkin yleisiä, kuten yskä.MSD:n rahoittama tietokanta koostuu 3 720 potilaan tiedoista, mutta syövän levinneisyydestä ja potilaan toimintakyvystä on tietoja vain kolmannekselta heistä. Vuositasolla tietokantaan sisältyy noin 700–800 uuden keuhkosyöpäpotilaan hoitotiedot. Se ei siis kata läheskään kaikkia Suomen keuhkosyöpätapauksia. Keuhkosyöpään sairastuu vuosittain noin 2 500 suomalaista.Puutteellisten tietojen takia tietokannan perusteella ei kannattaisi tehdä vahvoja johtopäätöksiä, sanoo Syöpärekisterin johtaja Nea Malila https://www.hs.fi/haku/?query=nea+malila ”Asiaa pitäisi selvittää tarkemmin”, hän sanoo.MSD on yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä, ja se valmistaa myös syöpälääkkeitä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa.keuhkosyöpähoitoihin liittyy yksi huolta herättävä havainto. Suomi on jäänyt muista Pohjoismaista jälkeen, kun katsotaan keuhkosyöpäpotilaiden eloonjäämisennusteiden kehittymistä.Asia ilmenee lääketiedelehti Lancetissa kaksi vuotta sitten julkaistusta vertailusta. Sen mukaan vuosina 2010–2014 suomalaisista keuhkosyöpäpotilaista 13 prosenttia oli elossa viisi vuotta diagnoosinsa saamisen jälkeen. Ruotsissa ja Norjassa vastaava luku oli noin 19 prosenttia, Tanskassa 17 prosenttia ja Islannissa 20 prosenttia.Mistä tämä johtuu?”Siinä on varmasti monia asioita”, Koivunen arvioi.”Voiko olla niin, ettei meillä ohjauduta niin paljon aktiivisiin hoitoihin?”Koivusen mukaan Suomessa otetaan uusia hoitoja käyttöön samaan tahtiin kuin muissakin Pohjoismaissa, joten sillä eroa tuskin voi selittää.Keuhkosairausopin työelämäprofessori ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filha ry:n pääsihteerin Tuula Vasankarin https://www.hs.fi/haku/?query=tuula+vasankarin mukaan Ruotsissa ja Tanskassa on panostettu erityisesti keuhkosyövän hoitoketjun nopeuttamiseen. Se on saattanut parantaa eloonjäämisennustetta näissä maissa.Suomessa eloonjäämisennuste saattaa olla alhaisempi Vasankarin mukaan siksi, ettei hoitoon välttämättä osata hakeutua riittävän aikaisin. Syy voi myös olla lääkäreiden ohjeistuksissa.”Meillä lääkäreitä on koulutettu siihen, että säderasitusta pitää välttää. Esimerkiksi tähän aikaan vuodesta päivystykset ovat täynnä flunssaa, yskää ja kuumetta potevia ihmisiä, ja sen erottaminen, ketä lähdetään tarkemmin tutkimaan, on haastavaa”, Vasankari sanoo.prosenttia keuhkosyövistä selittyy tupakoimisella. Miesten sairastuminen keuhkosyöpään on vähentynyt merkittävästi 1970-luvulta lähtien, mutta naisten kohdalla kehitys on mennyt toiseen suuntaan.”Naisten tupakointi yleistyi vielä siinä vaiheessa, kun miesten tupakointi jo väheni. Miesten keuhkosyövän laskun taustalla on tupakkapolitiikan pureminen”, Malila sanoo.

