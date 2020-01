Leuto talvi uhkaa saimaannorpan pesintää: Viikonvaihteen pakkaset ja lumi mahdollistavat apukinosten teon, mutta eteläinen Saimaa on yhä sulana

Kotimaa

Leuto talvi uhkaa saimaannorpan pesintää: Viikonvaihteen pakkaset ja lumi mahdollistavat apukinosten teon, mut

Viikonvaihteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alueelliset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lumipesä

Norppatutkijat