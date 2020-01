Kotimaa

Näin suojaudut koronavirukselta ja toimit, jos epäilet tartuntaa

Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, toimi näin:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällaisia oireita sairastuneilla on ollut:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos matkustat Kiinaan, toimi näin:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/tiede/art-2000006386708.html

Jos olet matkustanut Wuhanin kaupungin alueella ja saat kuumetta, yskää ja hengenahdistusta kahden viikon kuluessa matkalta palaamisen jälkeen, ota aina ensin puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen, terveydenhuollon päivystykseen tai matkavakuutuksesi tiedoissa mainittuun numeroon. He antavat ohjeet hoitoon hakeutumisesta.Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta paitasi hihaan, älä käsiisi.Koronavirukseen sairastuneiden voi olla hyödyllistä käyttää paperista suojusta, joka suojaa terveydenhuollon henkilökuntaa ja muita sairastuneen lähikontakteja tartunnalta. Terveet henkilöt, kuten matkailijat tai asiakaspalvelutyötä tekevät, eivät todennäköisesti hyödy suu-nenä-suojuksen käytöstä.Tartunnan saaneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Pääosin oireet ovat olleet lieviä ja suurin osa sairastuneista on toipunut hyvin.Tartunnan saaneista suurin osa on ollut keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Vakavasti sairastuneilla on yleensä ollut jokin pitkäaikaissairaus, ja kuolleet ovat olleet pääosin iäkkäitä.Huolehdi kaikissa tilanteissa erityisesti hyvästä käsihygieniasta.Vältä läheistä kosketusta henkilöön, jolla on hengitystieinfektio.Välttele toreja, joilla myydään eläviä ja kuolleita eläimiä elintarvikkeiksi.Vältä läheistä kosketusta luonnoneläimiin sekä koti- ja hyötyeläimiin ja niiden eritteisiin.Vältä kypsentämätöntä tai huonosti kypsennettyä lihaa, pastöroimattomia maitotuotteita ja niistä valmistettuja tuotteita sekä pesemättömiä vihanneksia ja hedelmiä.