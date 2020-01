Kotimaa

Viranomaiset eivät kerro, missä korona­virukselle on altistuttu: ”Kaikkea ei kannata kertoa suurelle yleisölle

Inari.

Inarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006387778.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006388822.html

Ivalolaiset





Saariselkäläisten hotellien vastaanottohenkilöstö ei kommentoinut HS:lle sitä, miten koronavirus vaikuttaa hotellien arkeen. Käsidesipumppupullot puhuivat omaa hiljaista kieltään, joskaan kovin moni ei näyttänyt niitä käyttävän ainakaan Holiday Club Saariselkä -hotellin aamiaiselle tullessaan.





Ennen kahdeksaa aamulla kymmenet aasialaisturistit annostelivat lautasilleen ruokaa seisovasta pöydästä. Muidenkin suurten saariselkäläishotellien aamiaissalit olivat puolillaan.



Lapland Hotels Riekonlinna -hotellissa oli muiden hotellien tavoin käsidesiä tarjolla. Sieltä kerrottiin, että näin on ollut flunssakauden alusta saakka. Hotellia siivotaan yhtä tarkasti kuin ennenkin.



Hengitysmaski oli sekin jopa yllättävän harvinainen näky torstaiaamuna.



Jotkut japanilaismatkailijat pukivat kertakäyttöiset mustat maskit kasvoilleen ennen nousemista linja-autoon, joka kuljetti heidät Rovaniemelle.





Matkalle olivat lähdössä myös Yumi https://www.hs.fi/haku/?query=yumi ja Ami Kimuri https://www.hs.fi/haku/?query=ami+kimuri , joiden matkasuunnitelmiin koronavirus ei vaikuta mitenkään. Kotona he käyttävät maskeja koko ajan muutenkin, oli erityisiä tartuntatautiepäilyjä tai ei, mutta täällä eivät.



”Otamme paljon kuvia, ja ilman maskia niistä tulee parempia”, Ami Kimuri kertoo.