Historiallisen suuressa huumejutussa liikkui pimeää Viagraa, satoja kiloja amfetamiinia ja kilokaupalla kokaiinia – HS esittelee huumejutun syytetyt

Kotimaa

Historiallisen suuressa huumejutussa liikkui pimeää Viagraa, satoja kiloja amfetamiinia ja kilokaupalla kokaii

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006343279.html

Huumerikosvyyhdin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi