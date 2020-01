Kaksi koronavirukselle altistunutta on karanteenissa Lapissa, koronapotilas hyväkuntoinen – HS seuraa hetki hetkeltä keskussairaalan tiedotustilaisuutta

Kotimaa

Kaksi koronavirukselle altistunutta on karanteenissa Lapissa, koronapotilas hyväkuntoinen – HS seuraa hetki he

Kaksi ihmistä

”Kaikkia

HS:n hetki hetkeltä -seuranta

Tiedotustilaisuus Rovaniemeltä on päättynyt.



Kauanko sairastunut kiinalaisnainen on karanteenissa? media kysyy. Tässä tapauksessa tehdään niin, että kun potilaan oireet ovat pois, hänet testataan vielä koronaviruksen osalta, Broas vastaa.



Media kysyy kansallisista varotoimista tartuntojen estämiseksi. THL:n Puumalainen kertoo, että päivityksiä toimiin tehdään päivittäin ja tieto kulkee maiden välillä. Puumalaisen mukaan Suomi on hyvin varautunut tilanteeseen.



Ensimmäisiä tuloksia nyt tutkittavina olevista testeistä saadaan jo perjantaina, Broas kertoo. "Muutamista" karanteenissa olevista henkilöistä on otettu näytteet. Ensimmäinen Suomen virustartunta todettiin keskiviikkona. Sairastunut on 32-vuotias kiinalaisnainen.



Kaksi vuorokautta takaisin päin oireiden alkamisesta on viruksen tartuttamisaika. Siten Ivalon lentokentällä eikä Helsinki-Vantaalla ole ollut tartunnan saamisen vaaraa.



Karanteenissa tällä hetkellä siis kaksi altistunutta, joiden lisäksi kaksi henkilökuntaan kuuluvaa varotoimena pois töistä.



Potilaan liikkeistä ei kerrota yksityisyyden suojan takaamiseksi.



Oireet koronaviruksen aiheuttamassa taudissa ovat samankaltaisia kuin flunssassa tai influenssassa, kertoo Broas.



Kuolleisuusaste on Puumalaisen mukaan tällä hetkellä noin kaksi prosenttia, mutta luku voi vielä muuttua.



THL:n Puumalaisen mukaan mitään erityistä uutta ei ole tullut kansainvälisesti tänään esille. Suurin osa sairastuneista on lieväoireisia. Potilaat ovat iäkkäitä. Kuolleiden määrä tulee kuitenkin vielä kasvamaan, sillä Kiinassa on tällä hetkellä paljon potilaita hoidossa.



