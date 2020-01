Kotimaa

Kahdella Lapin keskussairaalassa karanteenissa olleella ei todettu koronavirusta

Kahdella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveysviranomaiset

Koronavirustartuntoja

https://www.hs.fi/tiede/art-2000006390171.html