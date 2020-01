Ihmiskaupan uhrin sortamiseen ei aina tarvita lukkoja, vaan uhri voi olla näennäisesti vapaa, sanoo tutkija Minna Viuhko

Kotimaa

Ihmiskaupan uhrin sortamiseen ei aina tarvita lukkoja, vaan uhri voi olla näennäisesti vapaa, sanoo tutkija Mi

Ihmiskaupan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmiskauppa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhrit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmiskauppa

Viime

https://dynamic.hs.fi/2019/ihmiskauppa/

Kantasuomalaisiin

Maailmalla

Kolmas