Yli 80-vuotiaan naisen raiskauksesta syytetylle vaaditaan neljän ja puolen vuoden vankeutta

vaatii neljän ja puolen vuoden vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan raiskasi yli 80-vuotiaan naisen kerrostalon pyykkituvan kuivaushuoneessa Oulussa. Syytteen mukaan alle 30-vuotias mies pakotti naisen yhdyntään veitsellä uhaten.Mies on poliisitutkinnassa myöntänyt olleensa naisen kanssa suojaamattomassa yhdynnässä. Oikeudessa hän kuitenkin kiisti syyllistyneensä raiskaukseen.Syytetty ja nainen kohtasivat pyykkituvassa, mistä mies syytteen mukaan veitsellä uhaten työnsi naisen kuivaushuoneeseen. Lisäksi hän piti kättään naisen suun edessä estäen tätä huutamasta. Nainen sai muun muassa murtuman kylkiluuhun.mukaan kyseessä on törkeä raiskaus muun muassa naisen korkean iän vuoksi sekä siksi, että häntä uhattiin veitsellä.Epäilty rikos tapahtui Oulussa lokakuussa 2019. Poliisi on aiemmin kertonut, että nainen soitti tapahtuneen jälkeen omaiselleen, joka otti yhteyttä hätäkeskukseen.