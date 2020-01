Suomalaista eläkeläistä huijattiin Turkissa: Turkkilainen miesystävä yllytti naista myymään asunnon ja varasti kaupasta saadut rahat

Kotimaa

Suomalaista eläkeläistä huijattiin Turkissa: Turkkilainen miesystävä yllytti naista myymään asunnon ja varasti

Suomalaiselta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy