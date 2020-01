Kotimaa

Öljyä levinnyt mereen Inkoon edustalla, pelastuslaitos puomittanut koko Fagervikin lahden

on levinnyt mereen Inkoon Fagervikin lahden merialueella, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos perjantaisessa tiedotteessa.Vuodon aiheuttaman ympäristövahingon laajuutta ei toistaiseksi tiedetä. Myöskään sen alkulähde ei ole vielä tiedossa. Päästön alkuperää selvittävät poliisi ja Rajavartiolaitos, jonka Dornier-valvontalentokone on kuvannut alueen.on puomittanut koko Fagervikin lahden Inkoon sataman kohdalla poikittain ja etelään johtavat kanavat, joten öljy ei pääse enää leviämään laajemmalle alueelle. Öljyvahingon torjuntatyöt jatkuvat aamulla. Puomitetulla alueella liikkuminen ei ole mahdollista.Pelastuslaitoksen mukaan mereen on päätynyt kevytöljyn kaltaista nestettä alueelle, joka on kooltaan 300 metriä kertaa 500 metriä.