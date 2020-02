Kotimaa

Valtio-omisteisten yhtiöiden hallitus­palkkiot nousemassa ensimmäistä kertaa vuosiin, jäädytykset poistuvat

Valtio-omisteisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtio-omisteisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pölönen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipilän

Nesteen