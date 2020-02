Kotimaa

Tupakointi jo raskauden alkuvaiheessa vaikuttaa vauvan kehitykseen, kertoo tuore väitöstutkimus

Tupakointi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kehon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varhaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy