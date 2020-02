Kotimaa

Kahta miestä epäillään amfetamiinin välittämisestä Mikkelin alueella, rikos­hyötyä useita kymmeniä tuhansia eu

tiedotti maanantaina paljastaneensa Mikkelissä toimineen huumeiden myyntiorganisaation. Itä-Suomen poliisilaitoksen mukaan kahta mikkeliläistä miestä epäillään amfetamiinin välittämisestä Mikkelin alueella. Huumetta oli välitetty vajaan vuoden aikana yli kilon verran muun muassa Mikkelin keskustan alueella yleisillä paikoilla.Esitutkinnan perusteella miehet ovat saaneet huumeiden myynnistä useita kymmeniä tuhansia euroja rikoshyötyä. Miehet ovat olleet vangittuina, mutta heidät on jo vapautettu. Heitä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta.Poliisi takavarikoi esitutkinnan aikana noin puoli kiloa amfetamiinia, jonka arvo katukaupassa olisi 15 000–25 000 euroa.aikana kuulusteltiin myös yli viittäkymmentä ihmistä epäiltyinä muun muassa huumausaine- ja omaisuusrikoksista.Rikostutkinnan yhteydessä esitutkinnassa tutkittiin myös noin kolmeakymmentä omaisuusrikosta. Poliisi takavarikoi myös aseita ja anastettua omaisuutta.Esitutkinta on päättynyt, ja kokonaisuus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.