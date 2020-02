Kotimaa

Kaksi kuollut ja kolme sairaala­hoidossa epäillyn myrkytyksen takia Pohjanmaalla, poliisi varoittaa huumeista

sisällä kaksi ihmistä on kuollut ja kolme joutunut sairaalahoitoon epäillyn myrkytyksen takia Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, poliisi tiedottaa.Poliisin tietojen mukaan vaikutta siltä, että myrkytykset ovat mahdollisesti johtuneet huumeiden tai huumaavien lääkkeiden käytöstä.Tiedotteen mukaan on todennäköistä, että tällä hetkellä tarjolla on hengenvaarallisia huumausaineita tai lääkkeitä. Poliisi varoittaakin käyttämästä tuntemattomia aineita.kaipaa tietoja tällä hetkellä myynnissä olevista huumausaineista ja niitä kauppaavista henkilöistä sekä huumeiden tai lääkkeiden käytöstä seuranneista myrkytysoireista.Vihjeet voi ilmoittaa poliisille puhelimitse numeroon 0295 440 513 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi. Vihjeen voi ilmoittaa myös anonyymisti.