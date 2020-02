Kotimaa

Suomi kutsuu sotilastarkkailijoita tukikohta­vierailulle toukokuussa

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääkäriprikaati

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vierailu

järjestää keväällä kansainvälisen tukikohtavierailun Lapin lennostoon ja Jääkäriprikaatiin.Kutsu lähtee 56 maalle eli kaikille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin osallistujavaltioille.Vierailu perustuu Etyjin Wienin-asiakirjaan, jonka tavoitteena on edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Allekirjoittajamaat saavat mahdollisuuden tutustua muiden maiden sotilaskohteisiin ja -kalustoon. Tukikohtavierailuja järjestetään viiden vuoden välein.on arktiseen sodankäyntiin ja ilmatorjuntaan erikoistunut joukko-osasto, joka toimii Sodankylän lisäksi Rovaniemellä. Siellä koulutetaan vuosittain noin 2 200 varusmiestä.Lapin lennoston tukikohta on Rovaniemellä. Se on toinen Ilmavoimien hävittäjälennostoista.Suomeen kutsutuille esitellään muun muassa suomalaista varusmiespalvelusta sekä kolme asejärjestelmää. Esiteltävät järjestelmät ovat panssaroitu AMV-miehistönkuljetusvaunu, Amos-kranaatinheitinajoneuvo sekä K9-panssarihaupitsi.AMV ja Amos ovat suomalaisen asevalmistaja Patrian kärkituotteita. Amos on rakennettu AMV:n alustalle, ja siinä on kaksi 120 millimetrin kranaatinheitintä.K9-panssarihaupitsit eli Moukarit ostettiin jokin aika sitten käytettyinä Etelä-Koreasta. Ne ovat teloilla kulkevia 155 millimetrin tykkejä, joiden miehistön suojana on panssari. Niiden tehtävänä on sota-aikana tukea tulellaan operatiivisia joukkoja.järjestetään 11.–15. toukokuuta. Jokainen Etyjin osallistujavaltio saa lähettää kaksi edustajaa.Tukikohtavierailulle odotetaan 30–50 ihmistä eli kaikki maat eivät lähetä edustajaa. Vierailijat ovat yleensä everstin tai everstiluutnantin tasoisia sotilaita.Viimeksi vastaavanlainen tukikohtavierailu järjestettiin vuonna 2015. Silloin osallistujia oli kolmisenkymmentä. Vierailukohteina olivat Karjalan lennosto Rissalassa ja Karjalan prikaati Vekaranjärvellä.