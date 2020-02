Kotimaa

Ilmatieteen laitos pohtii talvelle uutta määritelmää – lämpötila nousee Etelä-Suomessa jälleen viikonloppuna

”Ei ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Termiseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006394092.html

Ilmatieteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy