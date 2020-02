Kotimaa

Takaisinveto: Erä Felix Amerikkalainen -kurkkuviipaleita pois myynnistä, seassa saattaa olla lasinpalasia

Felix Amerikkalainen -kurkkuviipaleita vedetään pois myynnistä vierasesineriskin vuoksi. Orkla ilmoittaa takaisinvedon syyksi sen, että osa tuotteista saattaa sisältää lasinpalasia.Takaisinveto koskee 215 gramman kurkkuviipalepurkkia, jonka parasta ennen -päiväys on 11.3.2022. Tuotteen EAN-koodi on 6424908115033.Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan nämä purkit välittömästi myynnistä.Tuotteen ostaneita pyydetään palauttamaan ne mihin tahansa tuotetta myyvään kauppaan. Kauppa hyvittää palautetun tuotteen.Takaisinveto ei koske Felixin Amerikkalainen -kurkkuviipale 380 g -tuotetta eikä muita Felix kurkku- tai vihannessäilyketuotteita.