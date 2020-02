Kotimaa

Koulutytöiksi tekeytyneiden naisten epäillään anastaneen arvo-omaisuutta ja pankkikortteja iäkkäiltä naisilta

poliisi tutkii laajaa rikossarjaa, jossa kaksi koulutytöksi tekeytynyttä naista on anastanut ikäihmisten kodeista omaisuutta eri puolilla Suomea. Hämeen poliisi kertoo tiedotteessaan, että naisten epäillään syyllistyneen tekoihin viimeisten kuukausien aikana.Poliisi otti viime viikonloppuna kiinni kaksi teoista epäiltyä suomalaista naista, ja Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi epäillyt vangittavaksi torstaina.Poliisin tiedotteen mukaan todellisuudessa yli 30-vuotiaat naiset ovat kaupitelleet ovelta ovelle -periaatteella patalappuja ja pöytäliinoja kerätäkseen varoja tulevaa koulun luokkaretkeä varten. Näillä verukkeilla naiset ovat päässeet sisään pääsääntöisesti iäkkäiden naisten asuntoihin.Asunnon sisällä toinen naisista on kiinnittänyt asukkaan huomion itseensä, ja sillä välin toinen on anastanut asunnosta koruja, käteistä rahaa ja pankkikortteja.Monessa tapauksessa asianomistajat eivät ole havainneet anastuksia useaan päivään, jona aikana huijarit ovat tyhjentäneet tilit. Näissä tapauksissa pankkikorttien tunnusluvut ovat olleet paperille tai jopa pankkikorttiin suoraan kirjoitettuina. Asianomistajien tappiot ovat olleet useiden tuhansien eurojen arvoisia.tutkii tapauksia Sysmässä, Orimattilassa, Lahdessa, Heinolassa, Padasjoella, Vääksyssä, Hyvinkäällä, Kausalassa, Kouvolassa ja viimeisimpänä Joroisissa viime viikolta.Rikossarjan tutkinta on alkuvaiheessa, mutta poliisi epäilee, että samat naiset ovat syyllistyneet vastaaviin tekoihin laajemminkin eri puolilla Suomea. Pohjoisimpana paikkana tutkitaan Oulua, läntisimpänä Uuttakaupunkia ja itäisimpänä Joensuuta.Poliisi epäilee, että kaikki asianomistajat eivät vielä ole tulleet tietoisiksi mahdollisen rikoksen uhriksi joutumisesta. Tämän vuoksi poliisi kehottaa ihmisiä, joiden asunnoissa on viime aikoina vieraillut tuntemattomia kaupittelemassa jotain, tarkastamaan arvo-omaisuutensa ja pankkikorttiensa olemassaolon. Poliisi muistuttaa myös, että tuntemattomiin, sisälle asuntoon pyrkiviin tulee suhtautua erittäin varauksellisesti.Huijaussarjan esitutkinta on keskitetty koko valtakunnan osalta Hämeen poliisiin. Jos joku tunnistaa kyseisten naisten käyneen kotonaan, asianomistajaa pyydetään ottamaan yhteyttä oman alueensa poliisilaitokseen.