Turun ”metsämies” ei ollut taivasalla yksin: Puiden takaa paljastui asunnottomien joukkio, joka välttelee apua ja katseita ”Mies on tyytyväinen eikä ole lähdössä takaisin metsään”, kertoo Pelastusarmeijan Patas-yksikön johtaja. Turun metsistä on löydetty kaksi muutakin asunnotonta, mutta he eivät ole halunneet ottaa apua vastaan.